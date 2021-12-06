يوفنتوس يهزم جنوى ويقترب من المربع الذهبي

2021/12/06 | 08:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حقق يوفنتوس فوزه الثاني تواليا وبات خامسا بتغلبه على ضيفه جنوى 2-0، أمس الأحد، في المرحلة الـ16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وبعد هزيمتين على أرض تشيلسي الإنجليزي 0-4 في دوري أبطال […]

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