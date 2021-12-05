اعلامي مصري شهير يصل الى كربلاء (صورة)

2021/12/06 | 08:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الإعلامي المصري محمود سعد إلى العراق، يوم امس، لتصوير مسلسل عن تاريخ البلاد حيث كانت وجهته ومحطته الأولى كربلاء.

وزار سعد كربلاء وخصوصا معبدي الامام الحسين وشقيقه العباس (ع).

وجدير بالذكر أن عددا من الإعلاميين والفنانين المصريين السابقين قد زاروا العراق مؤخرا أشهرهم مصطفى كمال وفيفي عبد ونهال عنبر.

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