2021/12/06 | 08:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال الضابط الروسي أندريه تشيبيزوبوف، للصحفيين اليوم، إنه تم بنجاح تنفيذ عملية دورية عسكرية روسية – تركية مشتركة في منطقة مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا.وذكر تشيبيزوبوف، الذي قاد الرتل الروسي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنفيذ دورية عسكرية روسية – تركية مشتركة في سوريا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنفيذ دورية عسكرية روسية – تركية مشتركة في سوريا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنفيذ دورية عسكرية روسية – تركية مشتركة في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).