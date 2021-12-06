2021/12/06 | 08:55 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 6 ديسمبر 2021 | 08:42 صباحاً

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جنايات ذي قار تصدر حكماً بالسجن 10 سنوات بحق تاجر للمخدرات

أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكماً بالسجن ل10 سنوات بحق تاجر للمخدرات.

وذكر مصدر في شرطة ذي قار لوسائل اعلام محلية ان محكمة الجنايات في المحافظة اصدرت حكمها بحق مدان بتجارة المخدرات بالحكم ل 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار.

واضاف ان هذا الحكم استند للمادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

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