أسلوب بوكيتينو يثير الشكوك في باريس سان جيرمان

2021/12/06 | 09:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعيثير المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الشكوك داخل باريس سان جيرمان بشأن قدرته على قيادة فريق يملك عدة نجوم وفرض احترامه داخل غرف الملابس وتحقيق أهداف الفريق الباريسي قاريا عبر الفوز بدوري أبطال أوروبا.وحسب صحيفة ”ليكيب“، فالمدرب الأرجنتيني فقد تقدير غرف الملابس بسبب مرونته، كما أن مجموعة النجم ليونيل ميسي التي تتكون من الأرجنتينيين والبرازيليين تشك في قدرته على قيادة الفريق.ورغم كون باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه بعد 11 جولة وتوج بطلا للخريف الشرفي، كما ضمن مكانا في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكن كثاني المجموعة وهو ما يجعله في مواجهة قوية أمام أحد الأندية المتصدرة.وحسب الصحيفة، فالنتائج الحالية في الدوري الفرنسي والأخيرة في دوري أبطال أوروبا تؤكد أن الفريق خارج التغطية وهناك عدة قضايا تحتاج إجابات من المدرب الأرجنتيني والتدخل لإصلاحها سريعا.ويفتقد الفريق لهوية تكتيكية واضحة والروح الجماعية وإبراز ردة الفعل أمام عدة مواقف كان خلالها الفريق عاجزا في تحقيق الفوز وتسجيل الأهداف.

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