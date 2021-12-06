2021/12/06 | 09:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذرت عالمة بريطانية ساهمت في تطوير لقاح “أسترازينيكا”، من الوباء القادم الذي يمكن أن يظهر سيكون أكثر فتكا من “كوفيد 19”.وقالت عالمة اللقاحات في جامعة “أكسفورد” سارة غلبيرت: “لن تكون هذه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبيرة لقاحات: الوباء القادم سيكون أشد فتكا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبيرة لقاحات: الوباء القادم سيكون أشد فتكا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبيرة لقاحات: الوباء القادم سيكون أشد فتكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).