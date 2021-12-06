إليكم حل اللغز.. كيف باع موسك 10 ملايين سهم بتسلا لكن حصته بالشركة ازدادت؟

2021/12/06 | 09:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية على بيع عدد هائل من الأسهم التي يملكها في الشركة خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أنه وفي الوقت ذاته بات يملك 465 ألف سهم إضافية منذ بدء عمليات البيع.

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