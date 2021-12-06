2021/12/06 | 09:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، بعد استقالته، رسالة إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على خلفية الأزمة اللبنانية الخليجية إثر تصريحات قرداحي حول حرب اليمن.وفي أول لقاء له […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جورج قرداحي يوجه رسالة لمحمد بن سلمان ويذكره بماضي والده المركز الخبري الوطني.

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