2021/12/06 | 09:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تقام اليوم الاثنين مباراتان في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس العرب، لتحديد المتأهلين لربع النهائي، حيث تلعب سوريا ضد موريتانيا وتونس مع الإمارات.ويحتل منتخب الإمارات صدارة المجموعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كأس العرب..



كيف سيتحدد المتأهل بين سوريا وتونس والإمارات حال تساويهم في النقاط؟ المركز الخبري الوطني.

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