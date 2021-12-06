كوفيد في أفريقيا.. أرقام صادمة تجعل القارة

2021/12/06 | 09:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح تقرير نُشر، الاثنين، قارة أفريقيا ليس أمامها فرصة تذكر للتغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد ما لم يُطعم 70 بالمئة من سكانها بنهاية العام القادم، مشيرا إلى أن "التمييز الصارخ في توزيع اللقاحات" ترك القارة السمراء تتهاوي في مؤخرة الركب.

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