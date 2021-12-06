بالتفاصيل.. هجوم لداعش على البيشمركة قرب كركوك

2021/12/06 | 09:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، تعرض قواتها لهجوم نفذه عناصر داعش قرب محافظة كركوك.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ارهابيي داعش نفذوا، الليلة الماضية، هجوماً وحشياً على موقع اللواء 126 لقوات البيشمركة بالقرب من قرية قره سالم”.وأضاف، أنه “نتيجة للهجوم الجبان يوجد ضحايا …

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هجوم لداعش على البيشمركة قرب كركوك أولاً على النور نيوز.

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