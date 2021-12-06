النشرة الزلزالية في العراق والمناطق المجاورة لشهر تشرين الثاني الماضي

2021/12/06 | 09:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر تشرين الثاني 2021.وأوضحت مدير قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو (14) …

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