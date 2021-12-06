الملتقى الثقافي للجامعات العراقية التركية في بغداد

2021/12/06 | 09:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد احتضنت العاصمة بغداد، ندوة أكاديمية بعنوان “الملتقى الثقافي للجامعات العراقية التركية”، والتي أقامتها الجامعة العراقية.وشارك في الندوة، السفير التركي في بغداد “علي رضا غوناي”، ورئيس مجلس الجامعات الدولي “أورهان حكمت عزيز أوغلو”، فضلاً عن عدد كبير من الأكاديميين العراقيين.وأوضح السفير التركي في تصريح لوكالة الأناضول، إن الندوة ناقشت سبل …

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