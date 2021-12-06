2021/12/06 | 09:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد للبرميل يوم الاثنين، بعد أن رفعت السعودية ، أكبر مصدر للنفط ، أسعار خامها المباع إلى آسيا والولايات المتحدة .وزادت العقود الآجلة لخام برنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجدداً..



أسعار النفط ترتفع وتكسب أكثر من دولار المركز الخبري الوطني.

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