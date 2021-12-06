2021/12/06 | 09:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بـــددت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، المــخــاوف بــشــأن خــطــر المــتــحــور الــجــديــد (أوميكرون)، وذكرت أن الاعراض المسجلة به في بعض البلدان هي أخـف مـن شـدة السلالة الاصلية، بينما أكدت قدرة مختبراتها على تشخيصه عند […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تبدد المخاوف بشأن أوميكرون وتؤكد: مختبراتنا قادرة على تشخيصه المركز الخبري الوطني.

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