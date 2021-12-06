2021/12/06 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانية

كشفت مديرية بيئة الديوانية، اليوم الأحد، عن رصد فرقها لعدد كبير من المخالفات البيئية على نهر الديوانية .

وقالت مدير بيئة المحافظة ساهرة خليل لـ(بغداد اليوم) ان "فرقنا تواصل رصد عدد كبير من المخالفات البيئية على نهر الديوانية وضفاف النهر "، موضحة" هذه المخالفات خطيرة وتمارس من قبل دوائر حكومية وكذلك مواطنين من خلال رمي النفايات العادية وبعضها طبية اضافة للمياه الثقيلة".

وتابعت خليل"بدورنا رصدنا واشرنا هذه المخالفات ووجهنا بشكل رسمي انذارات للدوائر الحكومية"، مشيرة الى ان "استمرار هذه المخالفات يعني حدوث مخاطر نحذر كثيرا منها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيئة الديوانية : فرقنا ترصد مخالفات بيئية خطيرة على النهر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيئة الديوانية : فرقنا ترصد مخالفات بيئية خطيرة على النهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).