هذا ما فعلته شرطة كربلاء لملاحقة من اغتال احد ضباطها

2021/12/06 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

كشفت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، عن اجراءاتها بخصوص حادثة اغتيال ضابط استخبارات الحر يوم امس.

وقال اللواء، احمد علي زويني، في تصريح لـ(بغداد اليوم): "منذ لحظة اخبارنا بحادثة مقتل واستهداف احد ضباطنا، شكلنا لجنة تحقيقية على الفور للتوصل للجناة".

وأضاف: "مهما تكن جهة المستهدفين فلن يفلتوا من العقاب وفقًا للقانون، لانزال لغاية الان نبحث عن خيوط الجريمة".

وبين أن "الحوادث تحصل في كل مدن العالم، ولايعني ذلك ان الأمن مفقود كما يروج له البعض، ونطمئن المواطنين بان قواتهم الامنية تواصل حمايتهم وتسهر على ذلك".

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