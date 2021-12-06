4 قتلى وجريح بين صفوف البيشمركة في اشتباكات ليل الأحد مع داعش

2021/12/06 | 09:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قوات البيشمركة، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه داعش ليل الاحد، الى 4 قتلى وجريح.

وبحسب بيان نشره اعلام الفوج الثالث لواء 126، تلقى NRTعربية (6 كانون الاول 2021)، فان "الاشتباكات التي حصلت اثناء اجتياح عناصر من تنظيم داعش لقرية (قرة سالم) في كركوك، اسفرت عن مقتل 4 منتسبين في صفوف البيشمركة واصابة اخر".

وعاود تنظيم داعش، امس الاحد، شن هجمات ضد مواقع قوات البيشمركة، في مناطق مختلفة من محافظة كركوك.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية، ان "داعش شن هجوما استهدف نقاط البيشمركة في ناحية التون كوبري في كركوك".

واضاف ان "الهجوم اسفر عن مقتل 3 من قوات البيشمركة بينهم النقيب مسعود طلعت، وإصابة اثنين آخرين، كحصيلة أولية".

وفي هجوم منفصل، اقتحمت عناصر من داعش، قرية لهيبان التابعة الى قضاء الدبس في محافظة كركوك.

وأكد المصدر ان "الهجوم اسفر عن سيطرة التنظيم على القرية التي تضم نحو 70 منزلا، حيث قام داعش بحرق المنازل، فيما لاذ الاهالي الى الهرب".

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