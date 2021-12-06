يوفنتوس يقترب من المربع الذهبي بفوز سهل على جنوى بالدوري الايطالي

2021/12/06 | 09:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ في مباراة من جانب واحد، حقق يوفنتوس فوزا سهلا على حساب ضيفه جنوى، بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي اقيم في ملعب اليانز ستاديوم بتورينو، ضمن الاسبوع الـسادس عشر من الدوري الايطالي.وسجل خوان كوادرادو وباولو ديبالا هدفي السيدة العجوز في الدقيقتين 9 و82.بهذا الفوز، رفع اليوفي رصيده الى 27 نقطة، قفز بها للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد جنوى عند 10 نقاط بالمركز الـثامن عشر./انتهى9

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