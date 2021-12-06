قائد شرطة الديوانية يوجه بفتح تحقيق بوفاة متظاهر غرقا

2021/12/06 | 09:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجه قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي محمد كاظم حاجم الزركاني بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى للتعرف على الاسباب الحقيقية التي ادت الى وفاة المتظاهر عباس حميد ، امس ، غرقا في نهر الديوانية ".وذكر بيان لقيادة الشرطة :" ان القائد وجه بان تنتهي اللجنة من تحقيقاتها خلال فترة ٤٨ ساعة ، و محاسبة المقصرين بشدة ان ثبت تورطهم في الموضوع "./انتهى9

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