رياضيو ديالى يخطفون حصة الأسد في بطولة أسياد آسيا للشباب

2021/12/06 | 09:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع- ديالى- ثائر هادي حصل لاعبو المنتخب الوطني لكرة الطاولة لذوي الهمم من متحدي الإعاقة في بطولة أسياد آسيا للشباب المقامة في البحرين على إحدى عشرة ميدالية ملونة، وكان للاعبي ديالى حصة الأسد منها بحصولهم على ست ميداليات.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" اللاعبة نجلة عماد تمكنت من إحراز ذهبية وبرونزية، وحصلت اللاعبة طيبة محمد على برونزيتين، فيما أحرز اللاعب مصطفى منتصر ميداليتين برونزيتين". وأضاف، أن" هذا الإنجاز جاء بإشراف وتدريب المدرب الدولي حسام حسين البياتي".وتابع، إن" لاعبي ديالى في الساحة والميدان أحرزوا في البطولة نفسها على ثلاث مداليات وهم كل من محمد أشرف جاسم ميدالية فضية في سباق 100 م وحيدر واثق جاسم برونزيتين".

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