2021/12/06 | 09:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بددت وزارة الصحة المخاوف بشأن خطر المتحور الجديد (أوميكرون)، فيما أشارت إلى أن الاعراض المسجلة به في بعض البلدان هي أخف من شدة السلالة الاصلية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت المتخصصة بمجال الفيروسات في المختبرات العامة للوزارة سارة عبد الرحمن الخفاجي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (6 كانون الأول 2021)، إن "البلدان التي سجلت حالات إصابة بالمتحور الافريقي المتطور (اوميكرون) لم تسجل أي حالة وفاة حتى الآن، أو حالات تستدعي دخول العناية المركزة أو استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي، وهذا ما اكدته منظمة الصحة العالمية".

وأضافت، أن "الأعراض المسجلة في البلدان التي ظهر فيها الفيروس، تبن انها أخف شدة من أعراض السلالات الأخرى".

وفي وقت سابق أكدت وزارة الصحة، امتلاكها الأجهزة الخاصة بكشف جميع سلالات كورونا داخل مختبراتها الخاصة.

وذكر مدير الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير في تصريح تابعه "ناس" (5 كانون الأول 2021)، أن "الفحوصات التي يتم بموجبها كشف جميع سلالات كورونا موجودة في مختبرات الوزارة، أما نوع السلالة فيتم الكشف عنها من خلال الفحص المركزي فقط".

وأضاف، أن "كشف السلالة في المختبر المركزي يعد كافياً، وليس شرط وجودها في جميع المختبرات"، مشيراً، الى أن "نماذج تصل من المحافظات بصورة مستمرة، ويقوم المختبر المركزي بدراسة هذه السلالة".

واكد انه "لم يتم حتى الآن تشخيص اي حالة لسلالة أوميكرون"، لافتاً الى أن "السلالة الغالبة في العراق هي دلتا"، وفق "واع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تبدد المخاوف بشأن ’أوميكرون’: أعراضه أخف شدة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تبدد المخاوف بشأن ’أوميكرون’: أعراضه أخف شدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).