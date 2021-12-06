العراق خامس أكبر مستورد للقهوة التركي

2021/12/06 | 09:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت تركيا ان العراق جاء بالمرتبة الخامسة كـ”أكبر” مستورد للبن التركي، مبينة أن صادراتها من البن بلغت أكثر من 65 مليون دولار خلال السنوات الخمسة الماضي.وقال معهد الإحصاء التركي في بيان؛ […]

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