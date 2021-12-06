دراسة جديدة: متغير

2021/12/06 | 09:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة أن أوميكرون يحتوي على مادة وراثية مماثلة لتلك الموجودة في نزلات البرد، فماذا يبين ذلك عن قابلية انتقال الفيروس؟

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