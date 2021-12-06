مشادة حادة بين وزيري خارجية واشنطن وموسكو حول أوكرانيا

2021/12/06 | 09:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليقالت وكالة “بلومبيرغ” إن وزيري خارجية أمريكا وروسيا أنتوني بلينكين وسيرجي لافروف، قد دخلا في مشادة كلامية حادة بشأن أوكرانيا، خلال مأدبة عشاء شارك فيها وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية، وفقا لمصادر مطلعة على النقاش الحاد الذي حدث بين الوزيرين.ونقلت الوكالة، في خبرا لها ترجمته عربي21، عن مصادر مطلعة قولها، إن …

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