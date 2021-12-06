صحيفة أمريكية: نظام الأسد يصنع ويهرب المخدرات إلى الأردن والسعودية

2021/12/06 | 09:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عن إدارة أقارب رئيس النظام السوري، بشار الأسد، تجارة المخدرات وصناعتها في سوريا، لتصديرها إلى دول الجوار على رأسها السعودية والأردن.وجاء في تحقيق للصحيفة، اطلع عليه “النور نيوز”، ان قسطا كبيرا من إنتاج وتوزيع حبوب الكبتاغون تشرف عليه الفرقة الرابعة في الجيش السوري، بقيادة ماهر …

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