2021/12/06 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ةبغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول الموز قد يشكل خطورة لمن يعاني من مشكلات صحية في الجهاز الهضمي.وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن تناول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تناول الموز قد يشكل خطورة للبعض المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تناول الموز قد يشكل خطورة للبعض) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تناول الموز قد يشكل خطورة للبعض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).