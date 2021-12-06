2021/12/06 | 10:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادرات تركيا خلال العشرة الاولى من العام الحالي 2021 بلغت 18.7 مليون دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق خامس أكبر دولة تستورد البن التركي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق خامس أكبر دولة تستورد البن التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).