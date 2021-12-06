لجنة تعويض المتضررين تُصدر دفعة جديدة من المواطنين المشمولين لست محافظات

2021/12/06 | 10:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اصدرت اللجنة المركزية الثانية لتعويض المتضررين في الامانة العامة لمجلس الوزراء، دفعة جديدة من اسماء المواطنين المتضررين من العمليات الارهابية غطّت ست محافظات.وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان :" ان المتضررين هم من محافظات: (بغداد، ونينوى، وصلاح الدين، والانبار، وذي قار، وديالى) صدرت بحقهم قرارات صحيحة واضابير معادة ، بموجب القانون رقم (20 لسنة 2009) المعدل:./انتهى9اسماء المشمولين بالدفعة على الرابطfile:///C:/Users/user/Downloads/%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA.pdf

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