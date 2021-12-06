القبض على اربعة متهمين بتجارة المخدرات وضبط اسلحة في ذي قار والمثنى

2021/12/06 | 10:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت الاجهزة الامنية القبض على اربعة متهمين بتجارة المخدرات وضبطت اسلحة في ذي قار والمثنى.وذكر بيان لوزارة الداخلية " ان قوة مشتركة من قسم مكافحة المخدرات في ذي قار ، بالتعاون مع مكتب الامن الوطني ، نفذت عملية نوعية تمكنت خلالها من القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات، وضبطت بحوزتهما بندقية كلاشينكوف ومسدسا صوتيا واعتدة وناظور بندقية واجزاء بندقية وآلات جارحة، وكمية من الحبوب ومادة الكريستال المخدرة وادوات لتعاطي المخدرات".واضاف البيان :" ان مفارز مكافحة اجرام قضاء الخضر بمحافظة المثنى القت القبض على متهم بالمتاجرة وتعاطي الحبوب المخدرة ، كما القت مفارز شعبة مخدرات قضاء السماوة القبض على متهم آخر بالمتاجرة والتعاطي بالحبوب المخدرة"./انتهى9

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