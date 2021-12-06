وفاة السيناتور الأمريكي السابق بوب دول

2021/12/06 | 10:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي السيناتور السابق الجمهوري بوب دول الذي كان يعد من الوجوه البارزة في السياسة الأمريكية، اليوم الأحد، عن 98 عاماً.

وكان بوب دول من قدامى الحرب العالمية الثانية، خاض 3 مرات سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، قبل أن ينطلق أخيراً في السباق إلى البيت الأبيض عام 1996 غير أنه هزم أمام بيل كلينتون.

وكتب معهد إليزابيث دول الذي يحمل اسم زوجته على تويتر “نعلن بقلب حزين وفاة السيناتور جوزيف دول باكرا هذا الصباح في نومه”.

وتابعت التغريدة أن دول “خدم الولايات المتحدة بوفاء مدى 79 عاماً”.

وقالت عائلة دول في بيان إن “أمريكا خسرت أحد أبطالها، لقد خسرت عائلتنا صخرتها”.

وأفاد بوب دول في فبراير(شباط) أنه مصاب بسرطان في الرئتين في مرحلة متقدمة.

وأشاد الرئيس جو بايدن ب”رجل دولة أمريكي نادر” و”بطل حرب” و”صديق”.

وعلق زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل “مهما كانت آراؤهم السياسية، فإن جميع من شاهدوا أعمال بوب دول كانوا يعجبون بشخصيته ووطنيته العميقة”.

وعلق نائب الرئيس السابق مايك بنس أن “السيناتور بوب دول كان رجلاً عظيماً عاش حياة استثنائية في خدمة أميركا وسيفتقده كثيرا كل الذين قدر لهم أن يتعرفوا عليه”.

وفي المقلب الديموقراطي، حيا السيناتور بيرني ساندرز ذكرى رجل “خدم بلاده بشجاعة في ساحة المعركة وبعزة في مجلس الشيوخ”.

وأمرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بتنكيس الأعلام في الكابيتول، على ما أفاد رئيس مكتبها.

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