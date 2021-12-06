"داعش" يشن هجومًا على "قرّه سالم".. وضحايا بين البيشمركة

2021/12/06 | 10:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

شن عناصر من "داعش" هجومًا على موقع لواء تابع لقوات البيشمركة في كركوك.

وبحسب بيان لوزارة البيشمركة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "بعد منتصف ليلة الأحد على الاثنين (6 كانون الأول/ديسمبر 2021)، أن إرهابيي داعش شنوا هجومًا وحشيًا على موقع اللواء 126 لقوات البيشمركة بالقرب من قرية قره سالم".

وأضاف البيان "نتيجة للهجوم الجبان وقع ضحايا بين شهيد وجريح في صفوف البيشمركة، وردت قوات البيشمركة على الإرهابيين وتم ملاحقتهم والوضع تحت سيطرة البيشمركة".

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