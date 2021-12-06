استكشف مدينة الكهوف الغامضة المنحوتة بالصخور في جورجيا

2021/12/06 | 10:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعد مدينة الكهوف "فاردزيا"، المنتشرة عبر منحدرات Erusheti، وتلوح في الأفق فوق وادٍ خصب محفوف بمحاذاة نهر كورا، أكثر مدن الكهوف شهرة في جورجيا.وقديمًا، كانت المدينة أشبه ببرج محفور في الصخور، يتألف من 6 آلاف غرفة موزعة على 19 طابقًا.

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