مجلس الوزراء يوجه بتسهيل منح تأشيرة الدخول للمستثمرين

2021/12/06 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بتسهيل اجراءات منح تأشيرة الدخول لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب لدعم حركة الاستثمار في العراق.

وذكر بيان للوزارة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "النجم، التقى، السفير التركي لدى بغداد علي رضا غوناي، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وسبل تطويرها".

وأضاف البيان: "تمت مناقشة تسهيل اجراءات منح تأشيرة الدخول لرجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين"، مشيراً إلى أن "النجم أكد أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتسهيل هذه الإجراءات ومنح تأشيرة الدخول لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب بسهولة، لدعم حركة الاستثمار في البلد".

وأشار الى أن "الطرفين بحثا التعاون المشترك في مجال النقل البري والسكك الحديد، من خلال العمل على إنشاء القناة الجافة، التي تشمل الطريق السريع رقم 2 وخط سكة الحديد الرابط بين ميناء الفاو والأراضي التركية، لما يمثله هذه المشروع من أهمية في تحقيق التنمية".

وأوضح أنه "تم ايضا بحث ملف مشاريع المستشفيات المنفذة من قبل الشركات التركية، وآخر تطورات هذا الملف، واتفقا على ضرورة إنجاز هذه المشاريع بنحو كامل وفي أسرع وقت ممكن بعد معالجة جميع المشكلات التي أدت إلى تأخر إنجازها".

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