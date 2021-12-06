جنايات ذي قار: السجن 10 سنوات لمدان بتجارة المخدرات

2021/12/06 | 10:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدرت محكمة الجنايات في ذي قار، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق مدان بتجارة المخدرات.وقال مصدر قضائي في تصريح صحافي، ان “محكمة الجنايات في ذي قار اصدرت حكمها بحق […]

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