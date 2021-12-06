عائلة وفاء.. قصة أسرة سورية أنقذها البابا من

2021/12/06 | 10:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "وكأنني في حفل زفاف بهيج ورائع"..هكذا تقول إحدى اللاجئات السوريات التي وصلت رفقة البابا، فرانسيس، إلى العاصمة الإيطالية قبل 5 أعوام، وذلك عقب الزيارة التي أجراها، الحبر الأعظم، إلى جزيرة ليسبوس اليونانية في أبريل 2016، ليأخذ معه 12 لاجئًا مسلمًا من سوريا، بينهم ستة أطفال، إلى روما على متن الطائرة البابوية.

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