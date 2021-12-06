2021/12/06 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف مصدر امني في ذي قار، اليوم الاثنين، عن الاطاحة بتاجري مخدرات في الرفاعي شمال المحافظة.وذكر المصدر في تصريح صحافي، ان “قوة امنية مشتركة تمكنت من القبض على اثنين من المتهمين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهمين اثنين بتجارة المخدرات شمال الناصرية المركز الخبري الوطني.

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