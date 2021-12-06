2021/12/06 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، اليوم الاثنين، عن الاستعانة بالأجهزة الأمنية لمنع عمليات الاختراق عند تنفيذ التعداد السكاني.وقال المدير التنفيذي للتعداد سمير خضير هادي في تصريح صحفي، إن “أهمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يحدد موعد جديد لأول تعداد شامل للسكان منذ ثلاثة عقود المركز الخبري الوطني.

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