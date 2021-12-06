2021/12/06 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكد المتحدث السابق باسم تحالف عزم سرمد البياتي، اليوم الاثنين، ان لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقيادات الإطار التنسيقي لم يناقش موضوع الرئاسات الثلاثة.

وقال البياتي في حديث تابعته (بغداد اليوم)، ان "اللقاء بين الصدر والإطار التنسيقي لم يتطرق الى موضوع الرئاسات الثلاثة بشأن التجديد لها او رفضها".

وبشأن مساعي القيادي في التحالف خالد العبيدي، للحصول على رئاسة البرلمان، اوضح البياتي، أن "العبيدي هو مرشح، كأي مرشح آخر، لكن الأغلبية في المكون السني بصراحة هي لتحالف تقدم، وسيكون لهم الأولوية بالتاكيد".

وبين: "كل الاحتمالات مفتوحة في هذا السياق، وما يحسم هذا الأمر هو التوافقات السياسية والاتفاقيات، سواء بين التحالفات السنية أو المكونات الأخرى، وبالنسبة للحلبوسي قد يكون هناك فيتو من بعض قادة المكون الشيعي عليه، وربما لا يمرر، ويأتي اسم غير مطروق نهائيا".

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