الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات بحق مدان بتجارة المخدرات في ذي قار

2021/12/06 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اصدرت محكمة الجنايات في ذي قار، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق مدان بتجارة المخدرات.

وقال مصدر قضائي لـ( بغداد اليوم )، ان "محكمة الجنايات في ذي قار اصدرت حكمها بحق مدان بتجارة المخدرات بالحكم لـ 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار".

واضاف ان "هذا الحكم استند للمادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

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