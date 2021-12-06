النزاهة تضبط مسؤولين متهمين بهدر المال العام في نينوى

2021/12/06 | 10:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن ضبط رئيس لجنة مُشتريات في مديرية ماء محافظة نينوى؛ لإحداثه الضرر بالمال العام بما يقرب من نصف مليار دينار، فيما أشارت إلى ضبط متهمين بالتصرف بالحديد الخاص بجسر تلعفر الحديدي خارج الضوابط.وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط المُتَّهمين (رئيس لجنة المُشتريات لمادَّة زيت الغاز في مُديريَّة ماء مُحافظة نينوى وأحد أعضاء اللجنة)؛ لإحداثهما الضرر بالمال العام، وصرف مبلغ (497,000,000) دينار، بحجة شراء (690,000) لتر من مادَّة زيت الغاز كوجبةٍ أولى لتوزيعها بين مشاريع الماء في المحافظة”، مبيناً أن “المبلغ الإجمالي المرصود لشراء زيت […]

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