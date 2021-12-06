2021/12/06 | 10:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تصدر وسم " انصفونا حظر العراق ظالم" منصة تويتر للمطالبة برفع الحظر الرياضي عن العراق. ودعا مدونون الجماهير الرياضية الى رفع لافتات تحمل هذا الوسم باللغتين العربية والانكليزية، خلال المباراة المقرر اقامتها اليوم بين المنتخب الوطني ونظيره القطري ، ضمن الجولة الحاسمة لكأس العرب، بغية لفت انظار العالم تجاه مسألة الحظر على الملاعب العراقية. وتفاعل اعلاميون عراقيون وعرب وناشطون ومدونون مع الحملة./انتهى9

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