اليوم.. مهمة مصيرية للأسوُد أمام العنابي القطري في كأس العرب

2021/12/06 | 10:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتتجه أنظار الجماهير الرياضية في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين، المباراة الحاسمة لمنتخبنا الوطني أمام نظيره القطري، على أديم ملعب البيت، ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى من بطولة كأس العرب الجارية منافساتها حالياً في الدوحة.واختتم منتخب أسوُد الرافدين تدريباته، في مركز تدريبات السيلية استعداداً للمواجهة المرتقبة، وركزت الوحدة الأخيرة، التي امتدت على مدار ساعة كاملة، على الجوانب الفنية التي شخّصها الجهاز الفني، والعمل عليها من أجل تطبيقها على أرض الملعب.ويطمح منتخبنا الوطني لتحقيق نتيجةٍ مرضيةٍ تمنحه التأهل إلى الدور الثاني من البطولةِ بعيداً عن حسابات مواجهة البحرين وعُمان التي ستجرى في التوقيت نفسه.ويحتل المنتخب القطري الصدارة في مجموعته بست نقاط، مقابل نقطتين لمنتخبنا، ونقطة واحدة لكلّ من البحرين وعمان، وستحدِّد المواجهتان المنتخب المتأهّل الى الدور رُبع النهائي بعد أن ضمن منتخب قطر التذكرة الأولى ليبقى الصراع مشتعلاً على المركز الثاني . وقال لاعب المنتخب الوطني سجاد جاسم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" مباراة اليوم هي مباراة مفصلية نأمل من خلالها في تحقيق النقاط الثلاث للعبور الى الدوري الثاني من المنافسة " مبيناً، أن" الفريق قدم مستوى جيداً في المباراة السابقة ولكن لم يحالفنا الحظ ومواجهة قطر هي الأمل الأخير في تحقيق هذا الهدف".فيما أكد المنسق الأعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد زبير لـ(واع)، إن " اللاعبين على إتم الجاهزية لمباراة اليوم"، لافتاً، الى إن" الجهاز الطبي للمنتخب يجري بعد كل مباراة مجموعة من الفحوصات للاعبين والنتائج جيدة وغير مقلقة "، مبيناً، أن" الجهاز الفني يراهن على الشباب لعمل توليفة مختلفة للظهور بشكل جيد في قطر وخطف النقاط الثلاث للمضي قدماً في البطولة".

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