تركيا: إنقاذ 63 مهاجراً قبالة سواحل إزمير

2021/12/06 | 10:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أنقذت فرق خفر السواحل التركية اليوم الأحد، 63 مهاجراً غير نظامي في بحر إيجة، قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد.

وجاء ذلك خلال 4 عمليات إنقاذ مختلفة نفذتها فرق خفر السواحل، قبالة سواحل قضاء “جشمه” بإزمير، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأسفرت العمليات عن إنقاذ 63 مهاجراً غير نظامي أجبرهم الجانب اليوناني على العودة إلى المياه الإقليمية التركية،بحسب الأناضول.

ويشار إلى أن الكثير من المهاجرين ينطلقون من السواحل التركية إلى اليونان كمحطة للانتقال إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.

وفي شهر يوليو (تموز)الماضي، اتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات لتركيا بقيمة 3 مليارات يورو لحل قضية المهاجرين.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع تركيا عام 2016، ينص على تقديم بروكسل مساعدة مالية لتركيا مقابل التزامها باستضافة المهاجرين غير الشرعيين.

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