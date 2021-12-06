النزاهة الاتحادية تضبط مسؤولين متهمين بهدرالمال العام في نينوى

2021/12/06 | 10:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكَّنت هيـئة الـنـزاهة الاتحاديَّة من ضبـط رئيـس لجـنة مُشـتـرياتٍ في مُديريَّة ماء مُحافظة نينوى؛ لإحداثه الضرر بالمال العام بما يقرب مننصف مليار دينارٍ، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.

دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط المُتَّهمين (رئيس لجنة المُشتريات لمادَّة زيت الغاز في مُديريَّةماء مُحافظة نينوى وأحد أعضاء اللجنة)؛ لإحداثهما الضرر بالمال العام، وصرف مبلغ (497,000,000) مليون دينار؛ بحجة شراء(690,000) ألف لتر من مادَّة زيت الغاز كوجبةٍ أولى لتوزيعها بين مشاريع الماء في المحافظة، علماً أنَّ المبلغ الإجمالي المرصود لشراء زيتالغاز يبلغ (1,500,000,000) مليار دينارٍ.

وأضافت الدائرة إنَّ المُتَّهمين نظَّما وصولات تسلمِ وهميَّةٍ تفيد بتسلُّم تلك الكميَّة من قبل مسـؤولي مشاريـع ماء ناحـية (زليكان والشورةوالزهور) دون أنْ يتمَّ إيداعها في خزَّانات المشاريع، مُوضحةً أنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط مسؤولي تلك المشاريع، إضافة إلى ضبط (10)معاملات شراءٍ.

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أكَّدت الدائرة أنَّ فريق العمل تمكَّن من ضبط مُتَّهمين بالتصرُّف بالحديد الخاصِّ بجسر تلعفر الحديدي خارجالضوابـط، مُشيرةً إلى أنَّ المُهندس المُشرف على رفع وتفكيك الجسر الحديدي القديم في قضاء تلعـفر قام، بالاشتراك مع المقاول، بالتصرُّفبالحديد المرفوع من الجسـر، خلافاً للضوابط والتعليمات.

وبيَّنت تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّـتين، اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمةتحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين السبعة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، والتحفُّظ على بقاياالحديد الخاصِّ بالجسر، وتسليمه بعهدة مركز الشرطة المُختصِّ في تلعفر.

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