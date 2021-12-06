المحكمة الاتحادية تقرر تأجيل الدعوى المقدمة من العامري للمطالبة بالغاء نتائج الانتخابات

2021/12/06 | 10:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المحكمة الاتحادية تأجيل النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإلغاء نتائج الانتخابات.وكشف مصدر قضائي عن إرجاء النظر بالدعوى الى الثالث عشر من الشهر الحالي..يأتي ذلك بينما يترقب المرشحون الفائزون بالانتخابات النيابية مصادقة المحكمة الاتحادية … Readmore

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