العشرات يحتجون أمام شركة نفط ذي قار للمطالبة بالتعيينات (صور)

2021/12/06 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

اعتصم عشرات المحتجين، اليوم الاثنين، للمطالبة بالحقوق المشروعة في محافظة ميسان.

وقال مصدر محلي في ذي قار إن "عشرات المحتجين اعتصموا أمام مبنى شركة نفط ذي قار".

وأضاف أن "المحتجين أمهلوا الحكومة المحلية 8 أيام لتحقيق مطالبهم"، مبيناً أن أبرز تلك المطالب هي "التعيين على ملاك شركة نفط بالمحافظة".

وأشار المصدر أن "المحتجين توعدوا بتصعيد الاحتجاجات ومنها اغلاق شركة نفط ذي قار بالكامل".

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