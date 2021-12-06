ماذا لو ألغت المحكمة الاتحادية الانتخابات العراقية.. قانوني يكشف التفاصيل

2021/12/06 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، ان المحكمة الاتحادية لو ألغت الانتخابات في ظل عدم وجود مجلس نواب حاليا، فان البلد سيدخل بفوضى كبيرة.

وقال حرب خلال حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "تأجيل البت في الطعون يترتب عليه عدم المصادقة على نتائج الانتخابات، أي لا مصادقة إلا بعد حسم هذه الطعون والدعاوى أمام المحكمة الاتحادية".

واضاف أن "المحكمة الاتحادية، لو ألغت الانتخابات في ظل عدم وجود مجلس نواب حاليا، فان البلد سيدخل بفوضى كبيرة، حيث سيترتب على غياب البرلمان آثار كبيرة".

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