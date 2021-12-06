2021/12/06 | 10:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد رفع السعودية اسعار الخام المباع الى اسيا والولايات المتحدة.وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 2.22% إلى 71.43 دولار للبرميل، عند الساعة 09:05 بتوقيت موسكو.فيما صعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 2.43% إلى 67.87 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.وأمس الأحد رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا والولايات المتحدة لشهر يناير المقبل بواقع 80 سنتا مقارنة بالشهر السابق.وجاءت الزيادة رغم قرار الأسبوع الماضي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يسجل ارتفاعاً بعد قرار السعودية برفع اسعار الخام عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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