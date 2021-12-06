الأزمة التونسية في الميزان الكوني - محمد الحمّار

2021/12/06 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحمّار إنّ الأزمة التونسية صورة لمشكلة عالمية ألا وهي تخلي الدولة شيئا فشيئا عن معظم مهامها في تسيير الشأن العام.



إلا أن الفرق بين العالم المتقدم والعالم النامي المستقر مثل الأردن والمغرب والجزائر والعالم النامي الفوضوي مثل تونس وليبيا، الفرق هو أن البلدان الصنف الأول قد سمحت للقطاع الخاص بالتدخل في تغيير السياسات بصفة شمولية وبقناعة بينما البلدان من الصنف الثاني قبلت نفس الشيئ لكن تارة عن مضض وطورا ب ......





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